أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب المحامين بالغربية ينضم رسميًا لحزب مستقبل وطن

Google+ Print
نقيب المحامين بالغربية ينضم رسميًا لحزب مستقبل وطن نقيب المحامين بالغربية ينضم رسميًا لحزب مستقبل وطن
عقد حزب مستقبل أمانة محافظة الغربية ندوة عن العلوم السياسية وتأهيل وتمكين الشباب، بحضور سامح فتحى حبيب رئيس قطاع وسط الدلتا الأمين العام للمحافظة، وعدد من شباب الحزب، وحاضر فيها جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية.

وأعلن جلال شلبى، خلال الندوة، انضمامه رسميًا لحزب مستقبل وطن، ووقع على استمارة عضوية، مشيرًا إلى أنه سيدعم الشباب بخبرته السياسية والنقابية والمهنية؛ مؤكدًا أنه لا يفكر فى خوض انتخابات البرلمان، وإنما انضم لصفوف شباب الحزب لدعمهم والمساعدة على تمكينهم.

من جانبه أكد سامح حبيب، أن انضمام جلال شلبى نقيب المحامين مكسب كبير، للحزب بالغربية، لما يتمتع به من خبرة بالحياة السياسية فى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط