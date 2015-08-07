نقيب المحامين بالغربية ينضم رسميًا لحزب مستقبل وطن

عقد حزب مستقبل أمانة محافظة الغربية ندوة عن العلوم السياسية وتأهيل وتمكين الشباب، بحضور سامح فتحى حبيب رئيس قطاع وسط الدلتا الأمين العام للمحافظة، وعدد من شباب الحزب، وحاضر فيها جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية.

وأعلن جلال شلبى، خلال الندوة، انضمامه رسميًا لحزب مستقبل وطن، ووقع على استمارة عضوية، مشيرًا إلى أنه سيدعم الشباب بخبرته السياسية والنقابية والمهنية؛ مؤكدًا أنه لا يفكر فى خوض انتخابات البرلمان، وإنما انضم لصفوف شباب الحزب لدعمهم والمساعدة على تمكينهم.

من جانبه أكد سامح حبيب، أن انضمام جلال شلبى نقيب المحامين مكسب كبير، للحزب بالغربية، لما يتمتع به من خبرة بالحياة السياسية فى مصر.