4 أطعمة مدرة للبول تساعدك على التخلص من السموم

إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو احتباس الماء، يمكن للأطعمة المدرة للبول أن تكون مفيدة لحالتك، فتطهير الجسم من السوائل الزائدة هو أمر جيد لصحتك العامة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن قائمة من أفضل الأطعمة المدرة للبول التى تخفض ضغط الدم، وتخلص الجسم من السموم وتخفض الوزن الزائد، وتشمل:

>1- الشوفان

>يعتبر الشوفان واحدا من أفضل الأطعمة التى تساعد على فقدان الوزن، وهو ملىء بالفوائد، حيث إنه يقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم.

>2- الكرفس

>يتميز الكرفس بأنه يحتوى على كمية وفيرة من الماء، لذلك يعتبر مدر للبول طبيعى، كما أنه مفيد للغاية لترطيب الجسم.

>3- الزنجبيل

>على الرغم من أن الكثير من الزنجبيل يضر الهضم، لكنه مفيد للغاية حتى عند تناوله بكميات صغيرة، حيث إنه يعمل على تطهير الجسم بقوة، وكثيرا ما يتم استخدامه فى برامج التخلص من السموم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الزنجبيل كمدر للبول مما يساعد الجسم على التخلص من أى سوائل محتجزة.

>4- خل التفاح

>خل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية، واحدة منها أنه مدر للبول، حيث إنه يحفز الجسم على تطهير نفسه من السوائل الزائدة، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحسين وظيفة البول والصحة العامة.

>ويمكن أن يستخدم خل التفاح لتنقية المياه وزيادة سرعة الجهاز الهضمى البطىء.