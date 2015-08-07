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"المرور" تضبط 845 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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"المرور" تضبط 845 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى "المرور" تضبط 845 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجّهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 845 مخالفة مرورية متنوعة منها، وتم رصد 110 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 198 مخالفة مرورية بالقاهرة، و170 مخالفة مرورية بالجيزة، و 367 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365