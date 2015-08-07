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غداً.. الإدارية العليا تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس "حزب التحرير"

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غداً.. الإدارية العليا تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس "حزب التحرير" غداً.. الإدارية العليا تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس "حزب التحرير"
تنظر الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، غداً السبت، الطعن المقام ضد لجنة شئون الأحزاب من الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب التحرير".

وذكرت لجنة شئون الأحزاب، أن سبب الرفض جاء لعدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيسه، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

وكان تقرير مفوضى الدولة، قد أوصى بقبول مذكرة لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.

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