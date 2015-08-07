روتانا تطرح "فبراير الكويت ٢٠١٥" للفنان ماجد المهندس

أيام قليلة وتطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان ماجد المهندس، والذي يحمل عنوان "فبراير الكويت ٢٠١٥"، حيث يتم إصداره في الأسواق بتاريخ ١٢أب/ أغسطس الجاري، وهذا الألبوم من إنتاج وتوزيع روتانا.

ألبوم الفنان ماجد المهندس حفل "فبراير الكويت ٢٠١٥" يتضمن ١٤ أغنية منوعة مميزة بين الخليجي والعراقي، تعاون خلالها المهندس مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين.

من جانبها، جندّت "روتانا" كافة طاقمها التسويقي والدعائي لتنفيذ الخطة التسويقية والدعائية المناسبة والملائمة لجماهيرية ماجد المهندس في كل الوطن العربي، حيث يتضمن ألبوم ماجد المهندس في حفل فبراير الكويت ١٤ أغنية ، هي:

١-" الكويت الحبيبة " : كلمات فائق حسن وألحان محمد بودلة وتوزيع هشام السكري

٢-" ندامة " : كلمات ساري وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس

٣-" على نيتي " : كلمات صالح الريان وألحان بدر الزوادي وتوزيع هشام السكري

٤-" غاب القمر " : كلمات كريم العراقي وألحان ماجد المهندس وتوزيع مدحت خميس

٥-" محامي " : كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع خالد عز

٦-" يا حب يا حب " : كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي

٧-" أعلن انسحابي " : كلمات وألحان طارق السيد وتوزيع حسام كامل

٨-" على الذكرى " : كلمات صخر وألحان عصام كمال وتوزيع زيد نديم

٩-" ميجانا " : من أغاني الفنان سعدون جابر وتوزيع مدحت خميس

١٠-" تسألني " : كلمات محمد عبدالرحمن وألحان ماجد المهندس وتوزيع حسام كامل

١١-" أحبك " : من الفلكلور وتوزيع مدحت خميس

١٢-" سخرني حلاها " : كلمات عبدالله أبو راس وألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس

١٣-" انجنيت " : كلمات فائق حسن وألحان ماجد المهندس وتوزيع طارق عاكف

١٤-" حرام " : كلمات أمجد الطائي وألحان أحمد حسن وتوزيع عثمان عبود

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