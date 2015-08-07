حسب الله الكفراوى عن قناة السويس الجديدة: مشروع خدمى وصناعى وتجارى وسياحى

قال المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، أن مشروع قناة السويس الجديد يعد مشروعا خدميا صناعيا تجاريا سياحيا، موضحا: "كل خدمات السفن التى تجريها فى الخارج ستجريها فى مصر ، إضافة إلى الاستفادة من الخامات بدلا من تصديرها بملاليم وإعادة استيرادها منتجات بملايين، فضلا عن أنها نقطة ترويجية مهمة دافعة فى قطاع السياحة".

وأشار "الكفراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" من قناة السويس الجديدة خلال مشاركته فى حفل إفتتاحها، أن القناة الجديدة وسيلة وليست غاية، موضحا: "وسيلة لاستثمار الموارد العديدة التى وهبها الله لمصر، فى المجالات المختلفة، كالتعدين والزراعة والسياحة، فضلا عن استغلال موقعها الجغرافى المهم جدا، والذى يعد أداة مهمة لتحقيق ذلك".

وحول كلمة الرئيس السيسى خلال حفل افتتاح القناة، أكد وزير الإسكان الأسبق، أن الرئيس واضح وصريح مع شعبه، متابعا:"أكد أن ما حدث أمس خطوة أولى سيتبعها آلاف الخطوات، ما يؤكد أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد رخاء فى كل المجالات".