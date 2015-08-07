وزير الداخلية الأسبق مشيداً بكلمة الرئيس: "تحدث للشعب وليس للنخب"

أشاد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أمس الخميس، موضحاً: "كلمة واضحة وصادقة، فضلاً عن أنه تحدث للشعب المصرى بكل فئاته، وليس للنخب أو المثقفين أو فئة بعينها".

وأضاف "العيسوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشاهد حفل افتتاح القناة كانت مشرفة للغاية، مشيداً بإجراءات التأمين من جانب القوات المسلحة والشرطة المصرية، متابعاً: "أداؤهم متوقع كالعادة، ومشرف دائماً".

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