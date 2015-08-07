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الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وسحب منخفضة على شمال وشرق البلاد

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الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وسحب منخفضة على شمال وشرق البلاد الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وسحب منخفضة على شمال وشرق البلاد
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا، مائل للحرارة فى أول الليل، معتدل فى آخره، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال وشرق البلاد، قد يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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