المسيرى: الإسكندرية ستعود بقوة فى كل من مجالى الصحة والتعليم

حضر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، مساء أمس الخميس، مؤتمر جمعية الإسكندرية للعلاجات التداخلية فى أمراض الجهاز الهضمى بمكتبة الإسكندرية، والذى سيستمر لمدة يومين، وذلك للارتقاء بالعملية الصحية ونقل الخبرات من أساتذة الجهاز الهضمى بالجامعات المصرية للأطباء المبتدئين، ودعم سياحة المؤتمرات، ولتكون الإسكندرية منارة العلم.

وخلال المؤتمر وجه المحافظ الشكر للجمعية، على اختيارهم الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية لعقد المؤتمر، كما دعاهم لحضور احتفالات قناه السويس الجديدة.

وأشار المسيرى، إلى أن سياحة المؤتمرات هى هدف من أهداف المؤتمر، ولهذا يعمل المؤتمر على تحقيق هذا الهدف، والأهم أن تكون الإسكندرية رائدة ومنارة للعلم، كما أن مؤتمر الجهاز الهضمى يعتبر ضمن منظومة أكبر، وهى منظومة الصحة، وقال "نحن نعمل لنجعل الإسكندرية خالية من فيروسc فى 2017، وأنه تم توقيع عقد لأكبر مستشفى فى الشرق الأوسط ".

وأضاف المسيرى، "نحن الآن نبحث آلية الشراكة، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس الوزراء، خلال اجتماع المحافظين بإقامة مستشفى على أعلى مستوى فى الإسكندرية، كما أكد المسيرى أن الإسكندرية ستعود بقوة فى كل من مجالى الصحة والتعليم.

حضر المؤتمر كل من د. عصام رضوان منسق عام المؤتمر، ود. أيمن فؤاد، ود. حلمى أباظة رؤساء شرف المؤتمر.