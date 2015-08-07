تعرف على أهم 8 نصائح للقضاء على السمنة

هناك اعتقاد خاطئ وهو أن التخلص من الوزن يتطلب اتباع بعض الأنظمة التى تعتمد على الحرمان وعدم تناول كافة الأطعمة التى يحتاجها الجسم.

وحول هذا تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن التخلص من الوزن الزائد ليس أمرا مقرونا بالشعور بالحرمان، والحل الأمثل هو تنظيم وجباتك اليومية عن طريق التقليل من الأطعمة الدسمة والسريعة.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن أفضل الطرق التى ينصح باتباعها هى التخلص من الوزن الزائد عن طريق تناول للأطعمة المصنوعة فى المنزل.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الشروط اللازمة للتخلص من الوزن الزائد من خلال تناولك للطعام المطهى فى المنزل، ومنها:

1- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون .

>2- الابتعاد عن المياه الغازية حتى الدايت.

>3- استبدال جميع أنواع الخبز بالخبز البلدى .

>4- لابد من وجود الخضراوات والفواكه فى المنزل وبكثرة.

>5- الإكثار من تناول السلطة وخاصة فى وجبة الغداء وفى حالة شعورك بالجوع.

>6- فى حالة شعورك بالرغبة فى تناول الحلوى يمكنك تناول الفواكه.

>7- تناول كوب من الشاى الأخضر بعد كل وجبة ويفضل إضافة بعض قطرات الليمون إليه.

>8- ممارسة الرياضة من أهم النصائح التى تقضى على السمنة.