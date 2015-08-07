روسيا تؤكد دعمها للسعودية فى جهود مكافحة الإرهاب

أكدت روسيا دعمها للمملكة العربية السعودية فى جهود مكافحة الإرهاب معربة عن تعازيها لعائلات ضحايا الهجوم الإرهابى فى مدينة أبها فى السعودية.

وجاء فى تعليق للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الروسية صدر مساء الخميس: "نعرب عن تعازينا لعائلات وأقرباء القتلى، ونتمنى شفاء عاجلا للمصابين. أن ما حدث فى أبها يدل على أن موجة الإرهاب التى تشنها المنظمات المتطرفة، تجتاح الشرق الأوسط أكثر فأكثر. ولا يمكن التغلب على هذا الشر إلا عن طريق جهود مدروسة لدول المنطقة والمجتمع الدولى بأسره، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الوزارة على استعداد موسكو لـ"تقديم الدعم اللازم للسعودية فى مكافحة الإرهاب".