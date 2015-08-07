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بالفيديو.. المصريون بإسبانيا يحتفلون بافتتاح قناة السويس الجديدة

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بالفيديو.. المصريون بإسبانيا يحتفلون بافتتاح قناة السويس الجديدة بالفيديو.. المصريون بإسبانيا يحتفلون بافتتاح قناة السويس الجديدة
قالت الناشطة المصرية المقيمة بإسبانيا أمنية أحمد سالم لـ"اليوم السابع" إن "المصريون القيمون بإسبانيا حصلوا على تصريح للاحتفال بافتتاح قناة السويس فى ميدان كاياو القريب من ميدان الشمس".

وتجمع عدد من المصريين المقيمين بإسبانيا للاحتفال بقناة السويس الجديدة فى ميدان كاياو القريب من ميدان الشمس بإسبانيا، وقاموا بالغناء والرقص على أغانى مصرية، ورغم ارتفاع درجات الحرار، فضلا عن الإجازات إلا أنهم صمموا على الحصول على التصريح للاحتفال فى ميدان الشمس للتعبير عن فرحتهم بمشروع قناة السويس الجديدة.

وأعرب المصريون عن أملهم فى استمرار تلك السعادة التى تعم والمصريين فى كل مكان فى العالم .

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مصر 365

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