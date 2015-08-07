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صحافة المواطن.. قوات حفظ السلام بهاييتى تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد الضباط المصريين المشاركين فى مأمورية الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة هاييتى، إحدى دول بحر الكاريبى، صورا للضباط المشاركين فى حفظ السلام بهاييتى يحملون لافتة كتب عليها "تحيا .. مصر بتفرح.. قناة السويس الجديدة"، وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف الضابط أنهم كمصريين جعلوا كل جنسيات العالم الموجودة بدولة هاييتى يرفعون شعار تحيا مصر والعلم المصرى.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، او عبر Whatsapp Youm7 على هاتف رقم 01280003799، على أن يتم نشر الأخبار المصورة
>والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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