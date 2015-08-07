صحافة المواطن.. قوات حفظ السلام بهاييتى تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد الضباط المصريين المشاركين فى مأمورية الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة هاييتى، إحدى دول بحر الكاريبى، صورا للضباط المشاركين فى حفظ السلام بهاييتى يحملون لافتة كتب عليها "تحيا مصر .. مصر بتفرح.. قناة السويس الجديدة"، وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف الضابط أنهم كمصريين جعلوا كل جنسيات العالم الموجودة بدولة هاييتى يرفعون شعار تحيا مصر والعلم المصرى.

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