عروسان يحتفلان بزفافهما فى "التحرير" ابتهاجا بقناة السويس الجديدة

حرص عروسان على الاحتفال بليلة زفافهما، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وسط ميدان التحرير بالتزامن مع تواجد آلاف المواطنين المحتفلين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

فيما قام المتواجدون فى الميدان بعمل زفة للعروسين باستخدام الطبول بالميدان وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الجميع.

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