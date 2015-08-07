بالصور.. المحتفلون بالتحرير يطوفون الميدان بتمثال للسيسى وشعار قناة السويس

وصلت مسيرة لأهالى بولاق أبو العلا إلى ميدان التحرير، فى الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وصمم المشاركون فى المسيرة سفينة ووضعوا عليها تمثالاً يجسد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومزينة بالأعلام المصرية وشعار قناة السويس، كما تم إذاعة الأغانى، منها "تسلم الأيادى وبشرة خير"، ما أشعل حماس المحتفلين بالميدان، وقاموا بترديد هتافات "بنحبك يا سيسى، تحيا مصر".

وتتواصل احتفالات آلاف المواطنين فى الميدان الثلاثة الكبرى بوسط القاهرة "التحرير، عبد المنعم رياض، وطلعت حرب" بالأعلام المصرية، وشعار قناة السويس مع إطلاق الشماريخ والألعاب النارية.



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