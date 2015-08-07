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الرئيس اليمنى يغادر القاهرة بعد حضوره احتفالات قناة السويس الجديدة

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الرئيس اليمنى يغادر القاهرة بعد حضوره احتفالات قناة السويس الجديدة الرئيس اليمنى يغادر القاهرة بعد حضوره احتفالات قناة السويس الجديدة
غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، متوجهًا إلى المملكة العربية ، بعد زيارته القاهرة والتى استغرقت عدة أيام وشارك خلالها فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم إنهاء إجراءات الرئيس اليمنى عبر الصالة الرئاسية، على متن طائرة سعودية خاصة، وكان فى وداعه عدد من المسئولين المصريين وسفير بلاده بالقاهرة.

وأكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، عمق العلاقات اليمنية المصرية الضاربة فى جذور التاريخ، معبرا عن سعادته بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور افتتاح واحد من أهم المشروعات الإستراتيجية فى الشقيقة والمتمثل فى افتتاح قناة السويس الجديدة، التى نفذت فى وقت قياسى جدا بسواعد مصرية.

وأوضح الرئيس اليمنى، فى تصريحات صحفية له بالقاهرة، أن افتتاح القناة يعكس قوة الإصرار والإرادة التى تصنع المستحيل، وقال: "هذا ليس بغريب عن الشعب المصرى العظيم".

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مصر 365

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