الحبس 4 أيام لـ"كبابجى" شهير بالزيتون ضُبط بحوزته طن وربع لحوم غير صالحة

أمرت نيابة الزيتون، بحبس صاحب محل كبابجى شهير فى منطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بحوزته قبل بيعها للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت للواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، تفيد حيازة "كبابجى" شهير فى منطقة الزيتون للحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة المواطنين، وبتشكيل فريق عمل من ضباط الإدارة أكدت التحريات صحة المعلومات.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة انتقل فريق من ضباط الإدارة ومفتشى الطب البيطرى، وتم ضبط "الكبابجى"، والتحفظ على طن وربع لحوم ومصنعاتها.

وكشف تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين، وتنبعث منها رائحة كريهة، وتم إعدامها، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.