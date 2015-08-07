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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بالعياط

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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بالعياط حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بإحدى قرى مركز العياط بجنوب الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة التى تم ضبطها مع المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، قد تمكنت من ضبط أحد المتهمين فى إحدى قرى مركز العياط، وبحوزته سلاح خرطوش، وعدد من الطلقات النارية لذات السلاح المذكور، وتم ضبط المتهم الثانى وبحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365