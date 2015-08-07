ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بقسم السلام ثان

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط كل من "أحمد.ع.ع" 32 سنة، مقيم دائرة القسم، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من ذات العيار، و"محمد.ط.م" 21 سنة، ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقتين من ذات العيار، و"أحمد.ر.ا" 25 سنة، عاطلين، ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة من ذات العيار، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ج ف ق 569" ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون ملك المتهم الأول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة العبور - قليوبية، وتم اقتيادهم قسم لشرطة السلام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.