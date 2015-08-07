أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بقسم السلام ثان

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بقسم السلام ثان ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية قبل استخدامها فى التشاجر بقسم السلام ثان
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط كل من "أحمد.ع.ع" 32 سنة، مقيم دائرة القسم، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من ذات العيار، و"محمد.ط.م" 21 سنة، ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقتين من ذات العيار، و"أحمد.ر.ا" 25 سنة، عاطلين، ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة من ذات العيار، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ج ف ق 569" ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون ملك المتهم الأول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة العبور - قليوبية، وتم اقتيادهم قسم لشرطة السلام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365