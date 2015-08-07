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10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع إسفنج بالعبور بالقليوبية

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10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع إسفنج بالعبور بالقليوبية 10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع إسفنج بالعبور بالقليوبية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمصنع إسفنج بمنطقة الشباب بمدينة العبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى إخطارا من اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقليوبية بالواقعة وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء وسلم هيدرولكى للسيطرة على الحريق.

وقد نجح ضباط ورجال الحماية المدنية فى السيطرة وإخماد الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة،
>وانتقل اللواء على عبد المقصود لمكان الحريق على الفور.

تبين للعقيد عماد عياد قائد قوات الحماية المدنية وخبير المفرقعات بالقليوبية أن المصنع دبل تكس للإسفنج على مساحة 1200 متر مربع، شب حريق فى الدور الثانى به، وجار عمل التحريات واستبيان اسم مالك المصنع.

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مصر 365