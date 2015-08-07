واشنطن تسلم أرملة زعيم فى تنظيم داعش إلى السلطات العراقية

سلمت الولايات المتحدة الخميس السلطات العراقية ارملة زعيم فى تنظيم الدولة الاسلامية كانت قد سجنت بعد غارة على سوريا اودت بحياة زوجها ابو سياف.

وكانت نسرين اسعد ابراهيم المعروفة باسم ام سياف لا تزال مع العسكريين الاميركيين وقد سلمت الى وزارة الداخلية فى اقليم كردستان العراق، حسب ما جاء فى بيان لوزارة الدفاع الاميركية.

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