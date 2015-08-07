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المرصد: داعش يحتجز أكثر من 100 عائلة سريانية وسط سوريا

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المرصد: داعش يحتجز أكثر من 100 عائلة سريانية وسط سوريا المرصد: داعش يحتجز أكثر من 100 عائلة سريانية وسط سوريا
أعلن المرصد الآشورى لحقوق الإنسان أن تنظيم " داعش" احتجز ما يقرب من 100 عائلة سريانية مسيحية فى بلدة القريتين المتاخمة للبادية السورية، والتابعة لمحافظة حمص.

وقال المرصد فى بيان له تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الجمعة أن تنظيم" داعش الإرهابى سيطر على البلدة يوم الاربعاء المصادف 5 أغسطس 2015، على أثر اشتباكات عنيفة بينه وبين القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها".

وأضاف أن" البلدات السريانية المسيحية فى ريف حمص الجنوبى الشرقى تشهد حركة نزوح واسعة، وذلك بعد تقدم تنظيم داعش وسيطرته على قرية الحواريين القريبة من بلدة صدد".
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