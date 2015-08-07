شروط يجب توافرها لدى القائمين على رعاية مرضى ألزهايمر

ألزهايمر من أخطر الأمراض التى يمكن أن تصيب الإنسان، وتؤثر سلبا على جميع قدراته العقلية، وأهمها القدرة على استرجاع المعلومات والتذكر، وترتفع نسب الإصابة بالزهايمر بشكل خاص لدى كبار السن.

وبالطبع فمرض الزهايمر يعد من الأمراض الفريدة فى أعراضها، وبالتالى يتطلب نوعا مختلفا من الرعاية .

الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى تؤكد أن مريض ألزهايمر يحتاج إلى درجة كبيرة من الحرص فى التعامل معه فهذا المرض يجعله فى حالة نفسية غير مستقرة بين نوبات اكتئاب وعصبية شديدة خاصة فى مراحله الأولى.

لذا يجب على المتعاملين مع المريض والقائمين على رعايته أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعى بالأبعاد النفسية للمرض ومتطلبات المريض واحتياجاته والتعامل معه بكثير من الصبر والرحمة والاحترام وعدم الدخول معه فى مناقشات جدلية لتصحيح معلوماته الخاطئة.

ويفضل أن يكون القائمون على رعايته من أفراد العائلة أو المختصين برعاية أصحاب هذا المرض تحديدا. وألا نوكل مهمة رعايته لشخص واحد فقط وإنما لعدة أفراد يقومون بالتناوب على المهام مع حصولهم على قدر من الراحة من حين إلى آخر.