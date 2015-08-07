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بالفيديو - أول لقاء بين صلاح ونجوم روما بعد انضمامه رسميا

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بالفيديو - أول لقاء بين صلاح ونجوم روما بعد انضمامه رسميا بالفيديو - أول لقاء بين صلاح ونجوم روما بعد انضمامه رسميا

نشر نادي روما لقطات لأول مقابلة بين محمد صلاح لاعب روما الجديد وزملائه في فريق العاصمة الإيطالية.

ورحب لاعبو روما بزميلهم الجديد صلاح بحفاوة حسب الفيديو الذي يعود لعدة أيام.

طالع || رسميا وأخيرا - روما يعلن ضم صلاح

فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي إذ تمسك فريق فلورنسا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على تمديد إعارته لموسم جديد في حالة إرسال مليون يورو لتشيلسي قبل انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية يونيو.

فبعد أيام من الجدل، أعلن روما الإيطالي يوم الخميس رسميا ضم محمد صلاح نجم منتخب قادما من تشيلسي.

وانضم صلاح لفريق العاصمة الإيطالية لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو مع إمكانية شراء روما لعقده الكامل في أي وقت من الموسم.

شاهد الفيديو من هنا

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فيديو اليوم السابع

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