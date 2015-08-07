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بالفيديو - صلاح يشكر كل من سانده بعد أزمة فيورنتينا

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بالفيديو - صلاح يشكر كل من سانده بعد أزمة فيورنتينا بالفيديو - صلاح يشكر كل من سانده بعد أزمة فيورنتينا

وجه محمد صلاح جناح روما المنضم حديثا للفريق شكره لمن سانده في الفترة الماضية بعد أزمة فيورنتينا.

وكان فيورنتينا قد هدد بإيقاف صلاح بعد توقيعه لروما.. لكن الشواهد كانت تؤكد صحة موقف الدولي المصري.

طالع || في الجول يكشف.. القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع فيورنتينا

وقال صرح في مقطع مصور لقناة روما: "أشكر كل من وقف بجانبي وفي صفي في الفترة الماضية".

وأضاف "رغم أن البعض لا يعلم القصة كاملة لكنهم يعرفونني جيدا وأنني مستحيل أن أخطيء.. أحب أن أشكرهم على دعمهم لي وإن شاء الله القادم أفضل".

ووقع صلاح على عقد إعارة لروما مع أحقية للجيلاروسي لشرائه نهائيا في أي وقت خلال الموسم.

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فيديو اليوم السابع

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