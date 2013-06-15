"التعليم": لا توجد أي شكاوى من امتحان "الفيزياء"

كتب : توفيق شعبان منذ 4 دقائق

أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء للمرحلة الثانية من الثانوية العامة بلغ 178 ألف و675 طالبا بالقسم العربي، في 1396 لجنة على مستوى الجمهورية، و17 ألف و717 طالبا بالقسم الإنجليزي، في 223 لجنة، و149 طالبا وطالبة بالقسم الفرنسي، في 30 لجنة، و5 طلاب فقط بالقسم الألماني في لجنة واحدة.

وأكد السروجي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، أنه لا توجد أي شكاوى من امتحان الفيزياء وردت إلى غرفة العمليات.