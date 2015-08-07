بالصور.. أهالى القنطرة غرب يرقصون احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة
رقص أهالى ومواطنو القنطرة غرب بالإسماعيلية على الأغانى الوطنية احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان عدد من الأهالى قد قاموا بتنظيم مسيرة بالسيارات حملوا عليها الدى جى وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية للمشاركة فى حفل افتتاح القناة الجديدة.
وتجمع عدد من الأهالى على شارع المعاهدة بالقنطرة وعلقوا لافتات للرئيس السيسى وحملوا الأعلام ورقصوا على أنغام الدى جى والأغانى الوطنية ليعبروا عن فرحتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة.
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