بالصور.. أهالى القنطرة غرب يرقصون احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

رقص أهالى ومواطنو القنطرة غرب بالإسماعيلية على الأغانى الوطنية احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وكان عدد من الأهالى قد قاموا بتنظيم مسيرة بالسيارات حملوا عليها الدى جى وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية للمشاركة فى حفل افتتاح القناة الجديدة.

وتجمع عدد من الأهالى على شارع المعاهدة بالقنطرة وعلقوا لافتات للرئيس السيسى وحملوا الأعلام ورقصوا على أنغام الدى جى والأغانى الوطنية ليعبروا عن فرحتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة.



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