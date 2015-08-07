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أمير عسير يوجه بإيقاف مؤقت لمظاهر الاحتفالات بمهرجان «أبها يجمعنا»

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أبها - يحيى الشبرقي

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بإيقاف مؤقت لجميع مظاهر الاحتفالات من أوبريتات ورقصات شعبية وألعاب نارية، مع استمرار الفعاليات الأخرى بمهرجان "أبها يجمعنا"، تضامناً مع شهداء الواجب والمصابين، إثر التفجير الغاشم الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة، ونتج عنه استشهاد عدد من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة آخرين.

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