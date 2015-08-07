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جموع غفيرة تودع وتعزي في وفاة الشهيد شاجري

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جموع غفيرة تودع وتعزي في وفاة الشهيد شاجري جموع غفيرة تودع وتعزي في وفاة الشهيد شاجري

    توافدت جموع كبيرة إلى منزل الشهيد جندي أول، يحيى متعب الشاجري، في قرية مسلية، شرق محافظة بيش والذي استشهد أمس الأول إثر تعرضه لشظايا قذيفة هاون بشعب الذيب بالطوال من أجل تقديم واجب المواساة والعزاء إلى أسرة الشهيد، يتقدمهم رئيس مركز مسلية إبراهيم الشعبي، وعدد من المشايخ والقيادات الأمنية ورؤساء الدوائر الحكومية في محافظة بيش إلى جانب أعداد كبيرة من أبناء قرية مسلية.

وقد عبر والد شهيد الواجب عن شكره وتقديره لكل من واساهم وعزاهم في استشهاد ابنه يحيى، لافتا بأن الفقيد استشهد من أجل الوطن، حامداً الله على استشهاده وهو يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه، قائلاً: نحن وأبناؤنا وقبيلتنا فداء لهذا الوطن الغالي ونحن كلنا مشاريع شهادة من أجل الذود عن حياض الوطن العزيز، لافتا بإن ابنه مانحا باستشهاده قريته وقبيلته وكافة أسرته وسام العز والفخر الخالد.

وأضاف بأن ابنه يحيى، قد التحق بالسلك العسكري مؤخراً لينضم لكتيبة اللواء ال11 ويبلغ من العمر 26 سنة، وكان يمتلك حماسة عظيمة وبسالة كبيرة في الدفاع عن وطنه مثل سائر زملائه الذين عاهدوا الله ثم القيادة الرشيدة على بذل الغالي والنفيس من أجل الذود عن حياض الوطن الغالي.

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