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الودعاني للمرتبة الثالثة عشرة ببلدية الخرج

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الودعاني للمرتبة الثالثة عشرة ببلدية الخرج الودعاني للمرتبة الثالثة عشرة ببلدية الخرج
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خالد الودعاني

الخرج - فادي المقرن

    صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الخرج خالد بن محمد الودعاني للمرتبة الثالثة عشرة.

وعبر الودعاني عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان، ولوكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة م. عبدالله العسكر، ولرئيس بلدية الخرج م. أحمد البكيري، واعتبر هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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