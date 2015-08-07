أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء احتفالات محافظ الأقصر بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
انتهت منذ قليل، احتفالات محافظة الأقصر، التى انطلقت تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث بدأت منذ صباح أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحلق البالون الطائر فى سماء الأقصر، وأطلقت المحافظة 3 بالونات طائرة تحمل سياحًا ومصريين، تزينها لافتات افتتاح القناة وأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أطلقت المساجد تكبيرات "الله أكبر" ودقت الكنائس أجراسها وأطلقت السفن الصافرات، وطافت العديد من السيارات المزودة بمكبرات الصوت شوارع وميادين الأقصر، تردد الأغانى الوطنية الحماسية ومنها "تسلم الأيادى"، والتى تحث المواطنين على النزول والمشاركة في احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وشارك جهاز وزارة الداخلية بالمحافظة، المواطنين احتفالاتهم بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وزعوا على المارة وقائدى السيارات أعلام مصر، وقدموا كروت تهنئة تحمل شعار "رجال الشرطة يهنئون الشعب العظيم بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.. من أم الدنيا إلى كل الدنيا".

كما وزع مسئولو القطاع السياحى بالمحافظة، هدايا تذكارية عبارة عن ورقة بردى ملفوفة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "قناة السويس" و"جعران" مطبوع عليه رمز قناة السويس، حتى يظل حدثًا محفورًا فى الذاكرة.

أما الاحتفالا المسائية فقد انطلقت فى تمام الساعة الخامسة ظهر الخميس، حيث انطلق طابور لحملة علم مصر بطول 500 متر بداية من الممشى السياحى مرورا بكورنيش النيل وينتهى بساحة معبد الأقصر، ويشارك فيه 1500 شاب من المحافظة، وفى نفس الوقت، ضربت أبواق المراكب بالنيل وبدأ عرض اللانشات النيلية، ووصل الطابور إلى ساحة أبو الحجاج وبدأ برنامج الاحتفال بكلمة الشيخ "شعبان شلبى" ممثل عن الأزهر الشريف ويليها كلمة القس "أرمانيوس فريد" ممثل عن الكنيسة، وعقب ذلك تم إطلاق البالونات احتفالا بافتتاح القناة.

وبدأ أوبريت القناة الذى استمر لمدة 45 دقيقة، وعقب ذلك تم إطلاق الألعاب النارية بالنيل والبالونات المضيئة فى سماء الأقصر، وقامت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بالعزف، واختتم الاحتفال بإلقاء نبذة عن مشروع محور قناة السويس الجديدة، وتم تقديم بعض الهدايا للأطفال على هامش الاحتفالية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط