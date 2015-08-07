انتهاء احتفالات محافظ الأقصر بافتتاح قناة السويس الجديدة

انتهت منذ قليل، احتفالات محافظة الأقصر، التى انطلقت تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث بدأت منذ صباح أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحلق البالون الطائر فى سماء الأقصر، وأطلقت المحافظة 3 بالونات طائرة تحمل سياحًا ومصريين، تزينها لافتات افتتاح القناة وأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أطلقت المساجد تكبيرات "الله أكبر" ودقت الكنائس أجراسها وأطلقت السفن الصافرات، وطافت العديد من السيارات المزودة بمكبرات الصوت شوارع وميادين الأقصر، تردد الأغانى الوطنية الحماسية ومنها "تسلم الأيادى"، والتى تحث المواطنين على النزول والمشاركة في احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وشارك جهاز وزارة الداخلية بالمحافظة، المواطنين احتفالاتهم بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وزعوا على المارة وقائدى السيارات أعلام مصر، وقدموا كروت تهنئة تحمل شعار "رجال الشرطة يهنئون الشعب العظيم بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.. من أم الدنيا إلى كل الدنيا".

كما وزع مسئولو القطاع السياحى بالمحافظة، هدايا تذكارية عبارة عن ورقة بردى ملفوفة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "قناة السويس" و"جعران" مطبوع عليه رمز قناة السويس، حتى يظل حدثًا محفورًا فى الذاكرة.

أما الاحتفالا المسائية فقد انطلقت فى تمام الساعة الخامسة ظهر الخميس، حيث انطلق طابور لحملة علم مصر بطول 500 متر بداية من الممشى السياحى مرورا بكورنيش النيل وينتهى بساحة معبد الأقصر، ويشارك فيه 1500 شاب من المحافظة، وفى نفس الوقت، ضربت أبواق المراكب بالنيل وبدأ عرض اللانشات النيلية، ووصل الطابور إلى ساحة أبو الحجاج وبدأ برنامج الاحتفال بكلمة الشيخ "شعبان شلبى" ممثل عن الأزهر الشريف ويليها كلمة القس "أرمانيوس فريد" ممثل عن الكنيسة، وعقب ذلك تم إطلاق البالونات احتفالا بافتتاح القناة.

وبدأ أوبريت القناة الذى استمر لمدة 45 دقيقة، وعقب ذلك تم إطلاق الألعاب النارية بالنيل والبالونات المضيئة فى سماء الأقصر، وقامت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بالعزف، واختتم الاحتفال بإلقاء نبذة عن مشروع محور قناة السويس الجديدة، وتم تقديم بعض الهدايا للأطفال على هامش الاحتفالية.



>