أهالى مركز يوسف الصديق بالفيوم يواصلون الاحتفال بافتتاح قناة السويس

شهد مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، احتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة ورفع الأعلام المصرية، وترديد هتافات تحيا مصر ، وتشغيل الأغانى الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة.

وشهد وقائع الاحتفال حسن محمد عبد الخالق رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعبد العظيم بكرى نائب رئيس المركز، ومحمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك، وعدد كبير من الأهالى.

وقال محمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك، إن هذه المناسبة تمثل حدثًا عظيمًا أثبت أن مصر تستطيع أن تعبر كل الأزمات، وتحقق المزيد من الإنجازات، واستطاعت القيادة الحكيمة أن تثبت للعالم أن مصر واقفة صلبة على أقدامها، ولن تزعزعها أية محاولات تخريبية.