ميدان "المحطة" بأسوان يكتظ بالأهالى احتفالا بقناة السويس الجديدة

خرج خلال الساعات الماضية أهالى محافظة أسوان فى عدة مدن وخاصة مدينة أسوان للشوارع والميادين احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتجمع أهالى أسوان فى ميدان المحطة وشارع كورنيش النيل للاحتفال بالرقصات الشعبية وترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر وقناة السويس أثناء عرض شاشات البلازما لحفل الافتتاح و فيديوهات وأفلام وثائقية بالميدان وقصر ثقافة أسوان ومراكز الشباب وأندية أسوان والتجديف، فى حين قامت شركات السياحة بإذاعة الأغانى وتركيب أنوار الزينة على المراسى السياحية لمشاركة السائحين فرحة أهالى المحافظة بافتتاح القناة.