أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميدان "المحطة" بأسوان يكتظ بالأهالى احتفالا بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
ميدان "المحطة" بأسوان يكتظ بالأهالى احتفالا بقناة السويس الجديدة ميدان "المحطة" بأسوان يكتظ بالأهالى احتفالا بقناة السويس الجديدة
خرج خلال الساعات الماضية أهالى محافظة أسوان فى عدة مدن وخاصة مدينة أسوان للشوارع والميادين احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتجمع أهالى أسوان فى ميدان المحطة وشارع كورنيش النيل للاحتفال بالرقصات الشعبية وترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام وقناة السويس أثناء عرض شاشات البلازما لحفل الافتتاح و فيديوهات وأفلام وثائقية بالميدان وقصر ثقافة أسوان ومراكز الشباب وأندية أسوان والتجديف، فى حين قامت شركات السياحة بإذاعة الأغانى وتركيب أنوار الزينة على المراسى السياحية لمشاركة السائحين فرحة أهالى المحافظة بافتتاح القناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط