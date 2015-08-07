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بالصور:سعيدة جاهد محجبة تلفت الأنظار بمكياجها على "انستغرام"

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بالصور:سعيدة جاهد محجبة تلفت الأنظار بمكياجها على "انستغرام" بالصور:سعيدة جاهد محجبة تلفت الأنظار بمكياجها على "انستغرام"

الخميس 06-08-2015 18:05

تداولت  مواقع التواصل الاجتماعي صور المحجبة الألمانية سعيدة جاهد التي  لفتت الأنظار من خلال صور مكياجها القوي التي تنشرها على "انستغرام"،  إذا أنها تطبق مكياجاً قوياً بطريقة محترفة  وملفتة تقترب من المبالغة من دون أن تقع في فخها .

تعتمد سعيدة في مكياجها على الرموش الاصطناعية وعلى الماسكارا الكثيفة والآي لاينر القوي، بحيث ترسم عينيها بشكل متقن وحرفي وبطريقة تمنحهما مزيداً من الاتساع الذي، في بعض الأحيان، لم يتناسب و العدسات الملونة.

 ولم تهمل  الشابة الألمانية  استخدام الآي لاينر الأبيض،  مستفيدة من قدرته على منح العين المزيد من الاتساع ، لذا نراها تطبقه في أكثر من إطلالة .

أما في ما يخص أحمر الشفاه  فهي تتقن اختيار ما يليق ببشرتها وما يمنحها مع البلاش مكياجاً مميزاً وخاصاً،  بحيث يتناسب مع إطلالتها  المعتمدة على اكسسوار للحجاب لمزيد من الأناقة والتألق.

تابعي صور سعيدة جاهد على "انستغرام" ،وأخبرينا ما رأيك ؟

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