منع قسين من جنوب السودان من مغادرة البلاد بعد اطلاق سراحهما

منعت السلطات الملاحية فى الخرطوم قسين من جنوب السودان من مغادرة الاراضى السودانية بعد اطلاق سراحهما بامر من القضاء، حسب ما اعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال هذا المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته ان "القسين ذهبا الاربعاء الى المطار للسفر الى الخارج ولكن السلطات منعتهما وابلغتهما انهم يحظر عليهما السفر".
ولم يرغب المصدر ان يوضح وجهة الرجلين يات مايكل وبيتر ين اللذان ينتميان الى الكنيسة الانجيلية فى جنوب السودان، ولم يمكن الحصول على اى تصريح فورى من قبل الشرطة.