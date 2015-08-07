منع قسين من جنوب السودان من مغادرة البلاد بعد اطلاق سراحهما

منعت السلطات الملاحية فى الخرطوم قسين من جنوب السودان من مغادرة الاراضى السودانية بعد اطلاق سراحهما بامر من القضاء، حسب ما اعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال هذا المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته ان "القسين ذهبا الاربعاء الى المطار للسفر الى الخارج ولكن السلطات منعتهما وابلغتهما انهم يحظر عليهما السفر".

ولم يرغب المصدر ان يوضح وجهة الرجلين يات مايكل وبيتر ين اللذان ينتميان الى الكنيسة الانجيلية فى جنوب السودان، ولم يمكن الحصول على اى تصريح فورى من قبل الشرطة.