الإمارات تدين تفجير عسير بالسعودية وتدعو المجتمع الدولى لمواجهة الفكر الضال

أدان وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "بأشد العبارات الجريمة الارهابية البشعة التى استهدفت منسوبى قوات الطوارىء الخاصة بمنطقة عسير فى السعودية أثناء ادائهم صلاة الظهر جماعة فى مسجد مقر القوات".

وأعلن بن زايد فى بيان مساء الخميس "تضامن دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا قلبا وقالبا مع السعودية فى مواجهة الارهاب بكل صوره وأشكاله".

وقال ان "دولة الامارات تقف مع القيادة السعودية فى كل ما تتخذه من خطوات واجراءات حازمة للقضاء على الارهاب واستئصاله والحفاظ على المملكة واستقرارها وأمنها والذى يمثل حجر الاساس فى أمن واستقرار المنطقة".

وتابع "هذه الجريمة الوحشية النكراء تعكس الوجه القبيح لتلك الجماعات الإرهابية وهذه الجرائم الارهابية لن تزيدنا إلا تصميما على مواجهة الارهاب ودحره واستئصاله.