صورة - جلسة صلح تجمع بين غالي وجمعة

تتوالى الأحداث سريعا في النادي الأهلي.. فبعد الأزمة التي طفحت على السطح بين وائل جمعة مدير الكرة والثنائي حسام غالي قائد الفريق وعبد الله السعيد الجناح. هناك محاولات للصلح.

وعلم FilGoal.com أن اجتماعا بين جمعة وغالي يعقد في الوقت الحالي خارج حدود النادي الأهلي.

وقرر الأهلي استبعاد غالي والسعيد من رحلة تونس حيث مواجهة النجم الساحلي يوم السبت بكأس الكونفدرالية.

وشارك غالي والسعيد في مران منفرد بعد استبعادهما.

كما تقرر إراحة جمعة من رحلة تونس حتى يتسنى له حل الأزمة التي بدأت عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري المصري.

وكان جمعة قد أجرى حوارا مطولا مع صحيفة المصري اليوم هاجم فيه الثنائي غالي والسعيد.