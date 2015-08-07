الزمالك: القائمة لم تغلق بعد.. ولن نتعجل في اختيار الـ25 اسما

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن قائمة الفريق لم تغلق حتى الآن بحسب اللوائح والتي تمتد فترة القيد حتى 13 أغسطس الجاري.

وقال يوسف لموقع الزمالك الرسمي: "حتى موعد 13 أغسطس يحق للزمالك اختيار أي لاعب بوضعه في قائمة الـ25 لكل فريق".

وأضاف "الجهاز لن يتعجل في اختيار القائمة".

وكان الزمالك قد أبرم ثماني تعاقدات ورحل عنه عدة أسماء لكن باتت الأسماء المتاحة حتى الآن 25 لاعبا بعد انضمام أحمد حمودي جناح بازل على سبيل الإعارة.

شيكابالا؟

وعلم FilGoal.com أن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد بدأ يظهر مرونة فيما يخص الصفقة المحتملة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا".

فيريرا كان قد رفض التعاقد مع شيكابالا بحسب ما كشف عنه FilGoal.com وأكده مرتضى منصور رئيس النادي.

المدرب البرتغالي لم يرغب في إهدار مكان لأحد اللاعبين الذين ساهموا في فوز الزمالك بالدوري وكانوا من قوام الفريق للاعب أخر لم يلعب منذ فترة.

لكن فيريرا بدأ يمنح الأمر بعض المرونة، إذ طالب إدارة الزمالك أولا بالتعرف على إمكانية حل ازمة اللاعب وضمه من سبورتنج لشبونة، وبعدها لا يمانع في ضمه، وذلك بعدما علم بأنه من أصحاب الحلول في الملعب ويملك موهبة كبيرة، ولديه شعبية داخل الفريق الأبيض من لاعبين وجماهير.