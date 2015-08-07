الصحة: 63 مصابًا فى احتفالات قناة السويس الجديدة تم إسعافهم جميعًا

أعلنت وزارة الصحة، أن الحصيلة شبه النهائية لمتابعة الوضع الصحى أثناء احتفالات مصر بقناة السويس الجديدة حتى الساعة 11 مساءً من يوم الخميس، إصابة 63 مصابًا بإصابات خفيفة، تم علاجهم فى موقع الإصابة أو نقلهم للمستشفيات، وخرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن المصابين منهم 56 مصابًا بإصابات خفيفة تتراوح بين الإجهاد الحرارى والصداع والإعياء وارتفاع ضغط الدم والتواء بالكامل والتهاب بالحلق، تم التعامل معهم داخل العيادات المتنقلة بشرق القناة، وصرف العلاج اللازم لهم، منهم فرنسية وهولاندى الجنسية

وأضافت، أن هناك مصابًا بإجهاد حرارى تم تحويله إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وخرج بعد تحسن حالته و2 مصاب بالإعياء فى الاحتفالات بميادين التحرير وطلعت حرب والسيدة زينب، 2 مصاب بالإجهاد الحرارى والإعياء فى الاحتفالات أمام ديوان عام محافظة طنطا، و2 مصاب بالإعياء أمام ديوان عام محافظة المنوفية، ولا يوجد إصابات فى الاحتفالات بباقى ميادين جمهورية مصر العربية.