بالفيديو.. والدة الطفل المصاب بالسرطان:لم أتخيل حضور ابنى احتفالية القناة

أعربت والدة الطفل عمر صلاح، المصاب بمرض السرطان والذى يتلقى العلاج بمستشفى سرطان الأطفال "57357"، عن فرحتها وسعادتها لمشاركة نجلها فى احتفالية بصحبة الرئيس السيسى، قائلة: "لم أتخيل حضور ابنى فى احتفالية زى دى.. ولم أتخيل تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسى طلبى لمقابلة عمر".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت والدة الطفل لـ"اليوم السابع"، إنها كانت أمنية حياة عمر ابنى أن يلتقى الرئيس السيسى، وعن حالته الصحية قالت: "ربنا يتم شفاءه على خير".
وأضافت والدة الطفل لـ"اليوم السابع"، إنها كانت أمنية حياة عمر ابنى أن يلتقى الرئيس السيسى، وعن حالته الصحية قالت: "ربنا يتم شفاءه على خير".
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