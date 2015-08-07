بلدية دبي تمنح أبناء شهداء الوطن عضوية دائمة لمدينة الطفل والحدائق العامة

أطلقت بلدية دبي أمس مبادرة إنسانية، تتعلق بأبناء شهداء الوطن، بمنحهم عضويات دائمة في مدينة الطفل وكافة الحدائق العامة في الإمارة بما فيها من مرافق وفعاليات، وإمكانية التواجد والمشاركة بها وقتما شاءوا دون قيود.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن هذه الخطوة تأتي منطلقا من واجب البلدية المجتمعي تجاه الوطن، وواجبها الإنساني أيضا، مؤكداً أن الدائرة تسعى دائماً ليكون لها دور اجتماعي مؤثر كونها إحدى الدوائر الكبرى في الإمارة، إضافة إلى أن ذلك يعد أقل واجب يمكن للبلدية تقديمه تعبيراً عن اعتزازها وافتخارها بأبناء الوطن البارين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن

تكريم

وقالت نيلة المنصوري رئيسة مدينة الطفل في بلدية دبي: إن هذا المبادرة ما هي إلا تكريم بسيط تقدِّمه الدائرة لأسر الشهداء، ولا يمكن مقارنتها بالتضحية الكبرى التي قدمها آباؤهم دفاعاً من أجل الوطن، وبذلوا أرواحهم تلبية لنداء الوطن الغالي وضحّوا في سبيل الدفاع عن أمتهم العربية والإسلامية، وأن أمثال هؤلاء الأبطال يستحقون كل ما هو غال ونفيس لقاء ما قدموه في سبيل الوطن . وأشارت إلى أن هذه التضحية هي مصدر فخر واعتزاز لكل من يعيش على أرض هذا البلد، وتدل على إخلاص أبناء الإمارات وشجاعتهم في تلبية نداء الواجب، وهم مثال للإخلاص والانتماء والولاء

والبذل فداء للوطن والأرض والأمة وسيخلد اسمهم دائماً في ذاكرتنا وذاكرة ووجدان كل مواطن.

تنمية

وأضافت:« تقوم البلدية من خلال مدينة الطفل بالعديد من الفعاليات سنوياً، وهذه الفعاليات مخصصة لتنمية ثقافة ومعرفة الأطفال، وتضيف العديد من المعلومات والمعارف لهم بالإضافة إلى برامج التسلية والترفيه، وباندماج أبناء الشهداء لبرامجنا سيزيد من اندماجهم مع قرنائهم من الأطفال والتعرف على معارف وثقافات جديدة».

وقام فريق من بلدية دبي بتقديم العضوية لأبناء الشهيد سيف يوسف الفلاسي : « موزه، وعبد الله، وسعيد، وسلامة، وسهيلة، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها.