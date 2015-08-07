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إخماد حريق في مطعم بأبوظبي ولا إصابات

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إخماد حريق في مطعم بأبوظبي ولا إصابات إخماد حريق في مطعم بأبوظبي ولا إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق شب أمس في مطعم بأحد المراكز التجارية في أبوظبي، ولم ينجم عنه أية إصابات.

وقال النقيب عبدالله التميمي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، إنه جرى إخلاء المركز التجاري احترازياً من رواده، حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة دخان في مدخنة المطعم بسبب تكدس الزيوت.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغاً بعد ظهر أمس، يفيد بتصاعد دخان من داخل أحد المراكز التجارية في مدخنة مطعم، وسارعت الفرق بإخماد الحريق وإخلاء الموقع من العاملين فيه تجنباً لأية إصابات قد تحدث نتيجة للدخان المتصاعد، وحالت دون منع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

وأكد التميمي أن جاهزية فرق الدفاع المدني وسرعة استجابتها أسهمتا بشكل كبير في وقف امتداد الحريق الذي لم تسفر عنه أية إصابات، مناشداً أصحاب المطاعم إجراء الصيانة الدورية للمداخن داخل المطابخ مؤكداً، أن هذه الصيانة تمنع وقوع مثل هذه الحوادث الخطرة.

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