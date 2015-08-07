«صوّت للإمارات» يلتقي أعضاء «الوطني» والمرشحين

بدأ تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام العمل على تقديم تغطية واسعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي التي ستجرى في 3 أكتوبر 2015، وذلك عبر برنامج «صوت للإمارات» الذي ينتجه ويقدمه مركز الأخبار في مؤسسة الشارقة للإعلام.

ويتضمن برنامج «صوّت للإمارات» العديد من الفقرات الخاصة بالعرس الديمقراطي للدولة أبرزها استعراض مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وحوارات مع أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس إضافة إلى استعدادات لجنة الانتخابات في الإمارات وما وصلت إليه من تجهيزات لخوض العملية الانتخابية، كما يستعرض البرنامج حوارات ومناظرات مع المرشحين الجدد لغرض التعريف بهم وببرامجهم الانتخابية أمام الناخبين من مواطني الدولة.

وسيقوم «صوّت للإمارات» الذي تشرف عليه سناء بطي ويعده مراد أبوشباب ويقدمه إبراهيم المدفع، ويخرجه سلطان القطري بتقديم تغطيات واستطلاعات لآراء المواطنين داخل وخارج الدولة في سفاراتها المختلفة عبر فترات بث مفتوحة وتقارير عديدة وسيقوم بتقديم تقارير رصد آراء المواطنين حول التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي داخل الدولة عبر فريق مراسلي الأخبار وهم محمد الجنيدي، وريم عيسى، وهويدا الشرقي.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: «إن انتخابات مجلسنا الوطني في دورته الثالثة تعزز دعم تجربة انتخاب نصف أعضاء المجلس، ومن هنا ينطلق أحد أبرز برامج تلفزيون الشارقة وللمرة الأولى على مستوى الدولة ليسلط الضوء على هذا الاستحقاق الانتخابي المتميز، ونتوقع له نجاحاً لافتاً في ضوء الخطة التي أعدها لتغطية تليق بمستوى الحدث».

تجربة مهمة

في الإطار ذاته قالت سناء بطي مديرة مركز أخبار تلفزيون الشارقة: «يعمل الجميع في مركز الأخبار في جو من الفرحة الغامرة وهو يستقبل تجربة مهمة عزيزة على حياة الإماراتيين، وقد تم أخذ الاستعدادات اللازمة لهذا العرس الديمقراطي الكبير، حيث خصص مركز الأخبار من أجل ذلك أبرز طواقمه المتميزة لنقل التجربة الوطنية الانتخابية، كما سيتم تقديم التغطية بتقنيات فنية وإخراجية داعمة كالغرافيكس وتقنية الفيديو».

فقرات

هذا ويتضمن برنامج «صوّت للإمارات» كذلك فقرات متنوعة عديدة عن دور المجلس الوطني الاتحادي، وأبرز إنجازاته المتحققة على مدى السنوات الماضية، ويرافق ذلك حوارات متخصصة وتحليلية عن دوره وأثره في دعم الحياة السياسية للدولة، إضافة إلى أدواره الفاعلة في العديد من المجالات التي أسهمت في تقدم ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد إلى يومنا هذا.

ويعرض برنامج «صوّت للإمارات» مساء كل يوم خميس في الساعة الثامنة مساء، ويعاد بثه في الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة.