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لتفادى إصابة طفلك بحمو النيل خفيفى ملابسة بحرص

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لتفادى إصابة طفلك بحمو النيل خفيفى ملابسة بحرص لتفادى إصابة طفلك بحمو النيل خفيفى ملابسة بحرص
يعانى الكثير من الأطفال من إصابتهم بحمو النيل خاصة مع ارتفاع درجات الرطوبة وحرارة الجو نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومنها عدم تعرض جلد الطفل لعوامل التهوية.

حول ذلك يقول الدكتور محمد هانى الناظر أخصائى الجلدية والتجميل والليزر، إن حمو النيل من أشهرالأمراض التى تصيب الأطفال خلال فصل الصيف خاصة مع زيادة رطوبة وحرارة الجو.

ويستكمل د. هانى قائلا: "تزيد فرص إصابة الأطفال حمو النيل فى شهور الصيف نتيجة رغبة كثير من الأمهات عدم تخفيف ملابس طفلها خوفا منها على صحته مما يتسبب ذلك فى اصابته بالحمونيل".

ويتابع د. هانى قائلا: "الحمونيل هو عبارة عن حدوث التهابات بالقنوات العرقية بجلد الطفل نتيجة حرارة الجو المرتفعة وعدم حصول البشرة على التهوية الكافية.

وأضاف د. هانى قائلا: يساهم عدم تعرض جلد الطفل لعوامل التهوية إلى زيادة انتشار حمو النيل بمناطق مختلفة بجسم الطفل وكلما زادت ارتفاع نسبة رطوبة الجو.

لذلك ينصح د. هانى الأمهات بالاهتمام بتخفيف ملابس طفلها وتعرضه لعوامل تهوية الجو وبما لا يتعارض مع حالة الطفل الصحية".

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مصر 365