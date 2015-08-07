تعرف على أول مباريات صلاح مع روما

أصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر متاحا للعب بقميص روما الذي أعلن ضمه رسميا يوم الخميس بعد أيام من الجدل.

صلاح انضم لصفوف المدرب رودي جارسيا قبل أيام لكن فريق الذئاب لم يعلن الصفقة رسميا سوى عندما وصلته بطاقة دولية مؤقتة من الاتحاد الدولي "فيفا" لحين حل مشكلة عقده مع فيورنتينا الذي رفض إعادة بطاقة صلاح الدولية لتشيلسي.

فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي إذ تمسك فريق فلورنسا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على تمديد إعارته لموسم جديد في حالة إرسال مليون يورو لتشيلسي قبل انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية يونيو.

ومن المنتظر أن يرتدي صلاح قميص روما لأول مرة حين يحل ضيفا على فالنسيا يوم السبت المقبل بملعب المستايا.

ويلعب روما مباراته الودية الأخيرة ضد سيفيليا الإسباني يوم 14 اغسطس الجاري.

ويفتتح روما مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بمواجهة فيرونا يوم السبت 22 اغسطس.

وفي الجولة الثانية سيستضيف روما منافسه يوفنتوس على ملعب الأوليمبيكو يوم 30 اغسطس ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.