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خلفية شاشة - صلاح .. جلاديتور جديد في روما

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خلفية شاشة - صلاح .. جلاديتور جديد في روما خلفية شاشة - صلاح .. جلاديتور جديد في روما

روما فريق العاصمة الإيطالية يملك قاعدة جماهيرية عريضة رغم عدم تحقيقه لألقاب كثيرة، لكن هذه القاعدة ستزيد بلا شك بعد انضمام محمد صلاح للذئاب.

ستتابع جماهير الكرة المصرية مباريات روما بكل اهتمام، مثلما فعلوا مع مباريات فيورنتينا وقبله تشيلسي، بسبب صلاح.

ولأن أبرز نجوم روما هما الأسطورة فرانشيسكو توتي، والمقاتل دانييلي دي روسي، فأن العديد سينتظر ما سيقدمه جناح منتخب مع الذئاب.

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الرسوم بقلم/ أحمد نبيل..

ويمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بالرسام أحمد نبيل بالضغط على هذا الرابط..

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