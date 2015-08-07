' يجب أن ينافس روما على لقب الكالتشيو مع صلاح ودجيكو '

يرى الكثير من متابعي الكرة الإيطالية أن روما أصبح رقما صعبا في الأسماء المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل بعد انضمام محمد صلاح وإدين دجيكو هذا الصيف.

فبعد أيام من الجدل، أعلن روما الإيطالي يوم الخميس رسميا ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل خمسة ملايين يورو.

فيورنتينا وقف عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي إذ تمسك فريق فلورنسا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على تمديد إعارته لموسم جديد في حالة إرسال مليون يورو لتشيلسي قبل انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية يونيو.

كما وصل المهاجم البوسني لروما تمهيدا للكشف الطبي والتعاقد مع روما قادما من مانشستر سيتي.

ويرى حسين ياسين مراسل شبكة Bein sports في إيطاليا والمطلع على كواليس الكرة الإيطالية أن روما يجب عليه المنافسة على السكوديتو في الموسم الجديد.

وقال ياسين في تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "صلاح و دجيكو في يوم واحد، مع نجوم الفريق الاخرين صار واجبا على (رودي) جارسيا المنافسة على السكوديتو، على الورق روما الاقوى الان".

وأضاف "لماذا روما على الورق الافضل؟ لأنه استعاد كاستان المدافع المميز جدا و ستروتمان الممتاز في الوسط، مع البقية و الجدد وبدون إصابات هم الأقوى".

حوار – صلاح يتحدث لأول مرة: لماذا اختار روما.. ورغبته في الاستقرار

وأتم المذيع اللبناني "الآن ربما ينهي روما الموسم بطلا وربما ينهيه رابعا، هذا يخضع للعديد من العوامل لكنه لا يلغي أبدا أنه من ناحية العناصر الفردية لا فريق يضاهيه".