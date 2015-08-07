صحيفة سويسرية: الزمالك لا يملك حق شراء حمودي بعد انتهاء الإعارة

أكد تقرير عبر صحيفة (تاجز فوخا) السويسرية ذائعة الصيت في بلادها انتقال أحمد حمودي جناح بازل إلى الزمالك.. لكنها أشارت لعدم وجود بند شراء في عقد اللاعب.

وكان الزمالك قد أتم اتفاقه مع بازل وضم حمودي رسميا لمدة موسم قيل عبر موقعه الرسمي إنه يملك حق الشراء نهائيا مقابل 700 ألف يورو.

لكن صحيفة (تاجزووش) ذكرت أن حمودي انتقل حتى نهاية موسم 2015-2016 مع الإشارة إلى أن حق الزمالك في شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة لم يدرج ضمن العقد –وفقا لما أكته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن في يوليو الماضي كان هناك مفاوضات من قبل الأهلي والزمالك الأندية المحلية في مصر التي ترغب في ضم حمودي من بازل.

لكن بازل أعلن انضمام لاعبه صاحب الـ25 عاما إلى الزمالك حامل لقب الدوري المصري.

وأعادت الصحيفة تؤكد عبر التقرير في نهايته أن حمودي سيصبح لاعبا في صفوف الزمالك حتى نهاية موسم 2015-2016 على سبيل الإعارة وأحقية الشراء وفقا لمسؤولين في بازل ليست متاحة للزمالك.