موسم الدوري الإنجليزي الجديد - يقبل كل الاحتمالات

(إفي): دعمت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وحتى توتنام صفوفها بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على أمل الحد من سيطرة تشيلسي على مقاليد البطولة المحلية الموسم الماضي، في موسم مفتوح على كل الاحتمالات.

وبالإضافة إلى تلك الفرق، لا يجب إغفال أيضا ساوثامبتون وإيفرتون ووست هام يونايتد وستوك سيتي وسوانزي سيتي وكريستال بالاس ونيوكاسل، حيث استعدت للموسم الجديد بتدعيم صفوفها بقوة على أمل تحقيق المفاجأة أو على الأقل المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

تشيلسي. صاحب الريادة موسم 2014-2015

تشيلسي هو حامل لقب الدوري ولم يقم بدعم صفوفه بشكل كبير حيث اكتفى بضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو على سبيل الإعارة (موناكو الفرنسي) والحارس البوسني أسمير بيجوفيتش (ستوك سيتي)، لتعويض رحيل الإيفواري ديدييه دروجبا (مونتريال إمباكت الكندي) والحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك (آرسنال الإنجليزي).

ويتوقف الجانب الأكبر في تتويج البلوز باللقب للعام الثاني على التوالي على جاهزية لاعبيه الكبار كدييجو كوستا وإيدن هازارد وجون تيري ونيمانيا ماتيتش وسيسك فابريجاس وبعدهم عن الإصابات، حيث أن كتيبة البلوز ليس بها عدد كبير من اللاعبين.

يذكر أن تشيلسي سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سوانزي سيتي على أرضه ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.

مانشستر سيتي. الوصيف موسم 2014-2015

فريق المدرب التشيلي مانويل بلجريني يبحث عن استعادة عرشه المفقود خلال الموسم الماضي بعد سنة عجاف، ولهذا دعم صفوفه بصفقتين إنجليزيتين هما المهاجم الشاب رحيم سترلينج (ليفربول) ولاعب الوسط فابيان ديلف (أستون فيلا).

ويثق فريق السيتينز في أن يقدم الجناح الإنجليزي المردود المنتظر وأن يستعيد لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه مستواه المعهود وأن يبتعد شر الإصابات عن ثنائي الهجوم دافيد سيلفا وسرخيو أجويرو للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى وتحقيق مساعيه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المان سيتي سيبدأ موسمه الجديد خارج أرضه بمواجهة وست بروميتش ألبيون يوم الإثنين المقبل.

آرسنال. صاحب المركز الثالث موسم 2015-2015

فوز الآرسنال بآخر نسختين لكأس إنجلترا وكأس الدرع الخيرية جعل منه مرشحا فوق العادة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

تحتوي كتيبة الجانرز على عديد الأسماء القادرة على صنع الفارق مثل أليكسس سانشيز وسانتي كازورلا وآرون رامسي ومسعود أوزيل وثيو والكوت بالإضافة إلى الحارس المخضرم بيتر تشيك.

وجاء فوز آرسنال بكأس الدرع الخيرية على حساب تشيلسي بهدف مقابل لاشيء، ليجعل من الفريق مرشحا قويا للظفر باللقب الغائب عن حزائن النادي منذ 11 عاما.

يذكر أن آرسنال سيقص شريط مبارياته في الموسم الجديد على ملعب الإمارات أمام وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.

مانشستر يونايتد. صاحب المركز الرابع موسم 2014-2015

دخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات الصيفية بقوة وانفق 83 مليون جنية استرليني (118 مليون يورو) للتعاقد مع باستيان شفاينشتيجر (بايرن ميونيخ) وممفيس ديباي (آيندهوفن) والحارس سرخيو روميرو (سامبدوريا) ومورجان شنايدرلين (ساوثهامبتون) وماتيو دارميان (تورينو).

ومن جانبه، وعد المدير الفني الهولندي لويس فان خال "بمفاجأة" على مستوى التعاقدات قبل غلق باب الانتقالات نهاية الشهر الجاري، بينما لا يزال باب التكهنات مفتوحا أمام رحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا إلى مواطنه نادي ريال مدريد.

يذكر أن الشياطين الحمر يفتتحون مباريات الموسم الجديد باختبار صعب أمام توتنهام على مسرح الأولد ترافورد يوم السبت المقبل.

توتنام هوتسبر. صاحب المركز الخامس موسم 2014-2015

لم يكن هذا الصيف بالكبير على مستوى الصفقات بالنسبة للنادي اللندني. فقد حافظ المدرب الأرجنتيني ماورييسو بوكيتينو على قوام الفريق منذ الموسم الماضي، وحال دون رحيل نجوم الفريق مثل الإنجليزي هاري كين، فضلا عن التعاقد مع المدافع الدولي البلجيكي توبي ألدرفايريلد.

ودعم النادي اللندني صفوفه أيضا باللاعب النمساوي كيفن ويمر (كولونيا) والإنجليزي كيران تريبر (برنلي)، في محاولة منه لإحداث المفاجأة والتواجد ضمن الأربعة الكبار.

يذكر أن توتنام سيفتتح مباريات الموسم الجديد باختبار صعب أمام مانشستر يونايتد على مسرح الأولد ترافورد يوم السبت المقبل.

ليفربول. صاحب المركز السادس موسم 2014-2015

أبرم ليفربول هذا الصيف العديد من التعاقدات لتعويض الموسم الماضي المخيب للآمال عندما حل سادسا على سلم الترتيب بعد أن كان مرشحا قويا على اللقب في بداية الموسم وتحقيق اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ موسم 1989-1990.

دخل فريق المدرب بريندان رودجرز موسم الانتقالات الصيفية بقوة وتعاقد مع المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي (أستون فيلا) وروبرت فيرمينيو (هوفنهايم) وداني إنجز (برنلي).

وقام الريدز بتدعيم خطي الدفاع والوسط لتعويض رحيل القائد ستيفن جيرارد إلى الدوري الأمريكي، وتعاقد مع ناثان كلاين (ساوثامبتون) وجيمس ميلنر (مانشستر سيتي) وجو جوميز (تشارلتون).

وسيخرج ليفربول لمواجهة ستوك سيتي في أولى مبارياته بالموسم الجديد يوم الأحد المقبل.

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ساوثامبتون. صاحب المركز السابع موسم 2014-2015

للعام الثاني على التوالي يفرط ساوثامبتون في أعمدته الأساسية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث اضطر النادي لبيع مورجان شنايدرلين (مانشستر يونايتد) وناثان كلاين (ليفربول).

وتحرك المدرب الهولندي رونالد كومان سريعا خلال فترة الانتقالات وتعاقد مع ستة لاعبين كبار لتعويض رحيل نجوم الفريق: خوانمي (مالاجا) والحارس الهولندي مارتن ستيكلنبيرج (فولهام/موناكو) وسيدريك سواريس (سبورتنج لشبونة) وجوردي كلاسي (فينورد) وكوكو مارتينا (توينتي) وستيفن كاولكر (كوينز بارك رينجرز).

ولا يمكن إغفال حظوظ أندية مثل إيفرتون ووست هام وكريستال بالاس، حيث من المنتظر أن تلعب تلك الفرق دورا كبيرا خلال الموسم الجديد سواء من أجل احتلال مراكز متقدمة في جدول الترتيب والمشاركة في البطولات القارية أو حتى كونها طرفا في تحديد هوية بطل الدوري كما حدث في المواسم السابقة.