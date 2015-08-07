مشاكل الغدد والأمراض النفسية أهم أسباب الإصابة بالنحافة

النحافة وضعف الوزن من المشاكل التى تؤرق أصحابها، وغالبا ما يواجه النحفاء صعوبة فى زيادة أوزانهم بصورة تفوق قدرة المصابون بالسمنة فى خسارة اوزانهم الزائدة.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح فى السطور التالية أهم أسباب وطرق علاج مرض النحافة.

أسباب الإصابة بالنحافة

طرق علاج النحافة

>تبعا لرأى خالد فهناك عدد من الأسباب الأساسية للإصابة بالنحافة وهى:>- مشاكل الغدة الدرقية والتى تؤدى لاضطراب فى عملية الأيض وحرق الدهون >- الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكرى فى مراحله الأولى والأنيميا المزمنة.>- الإصابة بديدان المعدة والأمعاء.>- الأسباب الوراثية.>- تناول كميات من الطعام لا تتناسب مع المجهود العضلى المبذول.>ولعلاج النحافة ينصح خالد أولا باستشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الرئيسى الذى أدى للإصابة بها. مع تنظيم عملية تناول الطعام والاهتمام بالحصول على جميع العناصر الغذائية على مدار اليوم من النشويات والبروتين والسكريات والبقوليات والحرص على عدم ممارسة نشاط بدنى زائد.

وينصح خالد بتناول مشروب مغلى الحلبة ثلاث مرات يوميا مع تناول 8 حبّات تين على الإفطار وتناول 15 حبّة تمر مقسّمة على مدار اليوم.

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